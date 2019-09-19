Euro
6.32
Dolar
5.70
BIST 100
100,288.70
Altın
1,498.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü

Afganistan'da ABD'nin insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 19.09.2019
ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü

Kabil

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde NATO kuvvetleri bünyesinde ülkede görev yapan ABD birliklerine ait insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nangarhar İl Şura Vekili Suhrab Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Açin ilçesine bağlı Tengi Vezir bölgesinde ABD'ye ait İHA ile düzenlenen hava saldırısında 30'dan fazla sivilin öldüğünü belirtti.

Saldırıyla ilgili ABD birliklerinden henüz bir açıklama yapılmadı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı

Benzer haberler

ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü

ABD'nin Afganistan'daki İHA saldırısında 30'dan fazla sivil öldü

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 15 ölü, 66 yaralı

Pompeo, Saudi Aramco saldırısını 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi

Pentagon'da Türkiye brifingi

Pentagon'da Türkiye brifingi
Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak

Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak
Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor

Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor