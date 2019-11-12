Euro
6.36
Dolar
5.78
BIST 100
103,972.40
Altın
1,447.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde, ABD birliklerine ait insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 12.11.2019
ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

Afganistan

Afganistan'ın Paktiya vilayetinde İl Şura Vekili Allahmir Behramzuy, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD birliklerine ait insansız hava aracının, Paktiya'nın Aryub Zazai ilçesinde sivilleri bombaladığını söyledi.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Behramzuy, hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtti.

Afganistan'daki ABD birliklerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
F-35 krizinin uluslararası hukuk boyutu
Yeni toplumsal hareketler ve stratejik iletişim
Bolivya’da siyasal darbe
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür

Benzer haberler

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

Çin, ABD ve İngiltere'yi Hong Kong konusunda 'iki yüzlülük'le suçladı

'ABD petrol için Suriye'yi bölmek istiyor'

ABD'nin 'darbeci geçmişini' Trump'ın yüzüne vuran Morales

ABD'nin 'darbeci geçmişini' Trump'ın yüzüne vuran Morales
Morales'in istifasına tepkiler sürüyor

Morales'in istifasına tepkiler sürüyor
Rusya ABD'yi hırsızlıkla suçladı

Rusya ABD'yi hırsızlıkla suçladı