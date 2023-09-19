Dolar
27.03
Euro
28.92
Altın
1,935.27
ETH/USDT
1,645.10
BTC/USDT
27,129.00
BIST 100
7,699.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta BM'nin 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılacak Devlet ve Hükümet Başkanlarını Birleşmiş Milletler binasında karşılıyor Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Anar Eyvazov, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlatılan antiterör operasyonuna ilişkin devlet televizyonunda konuşuyor
logo
Dünya

ABD'nin Abrams tankları yakında Ukrayna'da kullanılacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Abrams tanklarının Rusya ile savaşan Ukrayna ordusu tarafından yakında kullanılmaya başlayacağını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam  | 19.09.2023 - Güncelleme : 19.09.2023
ABD'nin Abrams tankları yakında Ukrayna'da kullanılacak

Brüksel

ABD Savunma Bakanı Austin, Almanya'daki Ramstein Üssü'nde düzenlenen 15'inci Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde konuşma yaptı.

Austin, "ABD'nin daha önce taahhüt ettiği M1 Abrams tanklarının yakında Ukrayna'ya gireceğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

ABD ve diğer ortakların Ukrayna'ya yönelik savunma desteği taahhüdünün 76 milyar doları geçtiğini belirten Austin, bu ülkeye desteğin devam edeceği sözünü verdi.

Austin ayrıca Ukraynalı pilotlara F-16 uçakları için verilecek eğitimin ABD'de de başlayacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik edilecek 31 M1 Abrams tankını, cepheye gönderilmeden önce Ukrayna birliklerine yönelik eğitimlerde kullanılmak üzere mayısta Almanya'nın Grafenwoehr kentine göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi Projesi" sonuçlandı
Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz-Akdeniz yolunda çalışma başlatıldı
Gri kategoride aranan terörist Şırnak'ta etkisiz hale getirildi
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 25'in altına düştü
Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Gürcistan kaynaklı tır konvoyu oluştu

Benzer haberler

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor

AB, Ukraynalılara sağlanan geçici korumanın süresini uzatıyor

ABD'nin Abrams tankları yakında Ukrayna'da kullanılacak

Savaşta kendini ispatlayan Türk savunma ürünleri ilgi odağı oldu

ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı

ABD'nin borcu ilk kez 33 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Savaşın ne kadar süreceğini yalnızca iki lider söyleyebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Rusya-Ukrayna) Savaşın ne kadar süreceğini yalnızca iki lider söyleyebilir
ABD, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacak

ABD, eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet