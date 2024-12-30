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Dünya

ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti

ABD'nin en önemli başkanları arasında yer alan Jimmy Carter, 100 yaşında yaşamını yitirdi.

Mücahit Oktay  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
ABD'nin 39. başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayatını kaybetti

New York

Carter ailesinin kurduğu Carter Center tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir asırlık ömrü geride bırakan eski ABD Başkanı Carter'ın "Georgia eyaletinin Plains kasabasındaki evinde hayatını kaybettiği " duyuruldu.

Sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "bir asrı geride bırakarak en uzun yaşayan ABD Başkanı olduğu " belirtilen Carter'ın, bir yıldan fazla bir süredir, kendi evinde bakım altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Jİmmy Carter'a "minnet borçlu olduklarını" ifade etti.

Trump, "Jimmy'nin Başkan olarak karşılaştığı zorluklar ülkemiz için kritik bir zamanda geldi ve tüm Amerikalıların hayatlarını iyileştirmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Bunun için hepimiz ona minnettarız." sözlerine yer verdi.

Jimmy Carter

ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter, 1976 yılında Georgia Valisi iken Demokrat Parti adına girdiği başkanlık yarışını kazanmış, 80'li yaşlarına kadar diplomatik misyonlar yürütmüştü.

1977-1981 yılları arasında başkanlık görevini yerine getiren Carter, ABD'nin Orta Doğu sorunları gibi hassas konular dahil dış politikasında önemli yönlendirmelere imza atmıştı.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü verilen Carter, aynı zamanda Filistin'de iki devletli bir çözüm için ortaya koyduğu çabalarla biliniyor.

Carter, 2 Haziran 2020'de yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in ilhak planının Filistin topraklarının yasa dışı gaspı anlamına geleceğini vurgulayarak, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, işgal altındaki toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullanmıştı.

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