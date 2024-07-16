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Dünya

ABD'nin 300'e yakın askeri 15 Eylül'e kadar Nijer'den çekilecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer'de bulunan 300'e yakın ABD askerinin, 15 Eylül'e kadar ülkeden çekileceğini açıkladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
ABD'nin 300'e yakın askeri 15 Eylül'e kadar Nijer'den çekilecek

Ankara

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nijer'deki ABD askerinin durumuna ilişkin konuşan Singh, 7 Temmuz itibarıyla başkent Niamey'deki 101'inci hava üssünden tamamen çekildikleri belirtti.

ABD'nin Nijer'de 300'e yakın askerinin bulunduğunu ifade eden Sing, kalan askerlerin 15 Eylül'e kadar güvenli ve düzenli bir şekilde ülkeden çekileceğini aktardı.

Nijer, 17 Mart'ta, ABD ile 12 yıl önce imzalanan askeri işbirliği anlaşmasını feshettiğini ilan etmiş ve ABD'li askerlerin bir an evvel ülkeden ayrılması talebinde bulunmuştu.

Nijer'de yaklaşık 1000 askeri ve Agadez kentinde insansız hava aracı (İHA) üssü bulunan ABD'nin, eylül ortasına kadar ülkeden tamamen ayrılacağı duyurulmuştu.

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