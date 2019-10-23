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Dünya

ABD'li yetkililerle YPG/PKK arasındaki görüşmelerde gerginlik

The National Interest'in özel haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile YPG/PKK/SDG'nin üyeleri arasında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz,Emel Öz Gözellik   | 23.10.2019
ABD'li yetkililerle YPG/PKK arasındaki görüşmelerde gerginlik

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasını yöneten Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile YPG/PKK/SDG'nin üyeleri arasında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

The National Interest'in çeşitli kaynaklardan edindiği bilgilere dayandırdığı özel haberinde, YPG/PKK/SDG'nin üyeleriyle ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri arasında kapalı kapılar ardında gergin geçen görüşmelerin yapıldığı, bir keresinde bir dışişleri bakanlığı yetkilisinin bağırarak çevirmenin yüzüne kalem fırlattığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının, üst kademedeki üyelerini fırçalayarak YPG/PKK/SDG'yi defalarca Suriye'deki muhalif unsurla çalışmaya zorladığı kaydedilen haberde, olaydan ilk elden haberi olan bir kaynağın, Suriye özel temsilcisi olan ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joel Rayburn'ün bu görüşmelerden birinde YPG/PKK/SDG üyelerine bağırdığını ve çevirmenin yüzüne kalem fırlattığını aktardığı ifade edildi.

Olaylardan dolaylı bilgi sahibi olan iki kaynağın da bu vakayı teyit ettiği kaydedildi.

Habere göre, kaynaklardan biri, "Rayburn'ün Suriyeli muhalif grupları sevdiğini, bu grupların İran'a karşı koyabileceğini düşündüğünü" söyledi.

İlk etapta The National Interest'in haberini çarşamba gününe kadar yayınlamaktan kaçınmasını isteyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, bu sürenin, "anlamlı, faydalı cevaplar" için "birkaç farklı kaynaktan bilgi edinilmesini" mümkün kılacağını izah ettiği, bundan bir buçuk saat sonra ise "SDG'den (SDG adını kullanan YPG/PKK), Suriye Müzakere Komisyonu ve Beyaz Baretliler dahil olmak üzere geniş kesitten ilgili taraflarla diyaloğa girmesini istedikleri" açıklamasını yaptı.

Trump'ın oteli Kürtler için anma etkinliğini iptal etti

Uluslararası Sınır İttifakı (FAI) isimli Hristiyan bir yardım kuruluşu tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki Trump International Hotel'de Kürtler için yapmayı planladığı anma etkinliği otel tarafından iptal edildi.

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Orta Doğu'ya tıbbi yardım da sağlayan Hristiyan yardım kuruluşu FAI'nın yöneticisi Charlene Struebing, otel personelinin Kürtler için anma etkinliğinin "güvenlik endişesi" nedeniyle iptal edildiğini söylediğini aktardı.

Washington Emniyet Biriminden bir yetkili, bu etkinlikle ilgili herhangi bir güvenlik tehdidi bilgisi almadıklarını söyledi.

FAI'nın kurucusu Dalton Thomas, etkinliğin iptal edilme nedeninin "anlaşılmaz" olduğunu ifade etti.

Etkinliğin, pazar günü Grand Hyatt Washington Hotel'de yapılacağı belirtildi.

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