ABD'li yetkili PKK/YPG sorularına yorum yapmaktan kaçındı
ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü olarak tanımladıkları PKK'ya karşı mücadelede NATO müttefiki Türkiye'nin yanında "kararlılıkla" desteklendiğini belirtirken, YPG konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, basın toplantısında, AA muhabirinin "Bugün Türkiye Dışişleri Bakanı, pazar günü Ankara'da terör saldırısı girişiminde bulunan iki PKK/YPG teröristinin Suriye'den geldiğini söyledi. Ayrıca Irak ve Suriye'deki PKK/YPG terör saldırısı" Sistemlerinin Türkiye'nin meşru puanı olduğunu söyledi. Bu konuda bir bilgiyiz var mı?" parçaları yanıtladı.
Patel, konuya ilişkin cevabında, "ABD, NATO müttefikimiz Türkiye'nin ve Türk, ABD tarafından Yabancı Terör Örgütü (FTO) olarak kayıtlı PKK'ya karşı mücadelede kararlılıkla yanındadır." bölgede kullanıldı.
Öte yandan Patel, PKK terörünün Suriye kolu YPG ile bağlantısı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Patel, "Bu gizli iddiaların doğruluğunun teyit edilebildiği yeterli bilgiye sahip değiliz. Burada sunabileceğimiz hiçbir şey yok." dedi.
PKK ve YPG'nin Türkiye'ye ve ABD'de oluşan tehdidin ayrı durumları olup olmadığı soru halinde, cevap vermekten kaçınan Patel, "Durum bu. Uzun süre korunan süre gelen ABD politikasını değiştirmek için burada değilim." bölgede kullanıldı.
Patel, "PKK'nın Türkiye için oluşturulan güvenlik tehdidinin varlığının bilincindeyiz." dedi.
YPG'nin Türkiye'ye tehdit oluşturmadığı soru ise Patel, "Bu konu hakkında sunabileceğim bir güvenlik değerlendirmesi yok." karşılığını verdi.
Bakan Güler: PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm sistem ve sistemleri meşru hedefimizin başlamasını istiyoruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm sistem ve koşulları, şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz destekleniyor ve herkes tarafından ısıtılmayı istiyoruz. " dedi.
Terör saldırısını akamete uğratan kahraman polislere şifa dileyen Güler, İçişleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun diye iletmişti.
Bakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının başarısız iki teröristin Suriye'den geldiğini bildirmişti
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında görüşme Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının başarısız iki teröristin Suriye'den geldiğini belirtti "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin çalışmaları sonucunda iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada ( Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." zamanında kullanmıştı.
Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, güçlerimizin, istihbaratlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü PKK/YPG'li tesislerden ve insanlardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuşmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.