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Dünya

ABD'li Yargıç, Trump yönetiminin VOA'yı kapatma çabalarını engelledi

ABD mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, devlet bütçesiyle finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetti.

Mücahit Oktay  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
ABD'li Yargıç, Trump yönetiminin VOA'yı kapatma çabalarını engelledi

Washington

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, VOA'nın ana kuruluşu olan ABD Küresel Medya Ajansına (USAGM), VOA ve diğer yayın kuruluşlarının yeniden faaliyete geçmesine karar verdi.

VOA ve bağlı haber servislerini kapatma çabalarının "hukuka aykırı olduğuna" hükmeden Lamberth, hükümet tarafından finanse edilen haber kuruluşunun ve bağlı haber servislerinin kapatılmasını süresiz olarak engelledi.

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Lamberth ayrıca, davalar devam ederken zorunlu izne çıkarılan USAGM çalışanlarına yeniden istihdam sağlanması ve istihdamda azaltma yapılmaması talimatı verdi.

ABD'li yargıç, Trump yönetiminin "gereksiz" gördüğü haber kuruluşunun yayınlarına son verilmesinin devletin "yurt dışındaki çıkarlarını baltaladığını" belirtti.

Trump'tan VOA'nın bütçe ve personelini azaltma kararı

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararı vermişti.

Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansının fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.

Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.

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