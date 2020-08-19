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Dünya

ABD'li senatörlerden Trump'a mektup: Suudi Arabistan'ın gizli nükleer programından endişeliyiz

ABD'li senatörler, Başkan Donald Trump'a gönderdikleri mektupta, Suudi Arabistan'ın gizli nükleer tesis kurduğu iddialarından dolayı duyulan endişeyi dile getirerek, ABD yönetiminden 15 Eylül'e kadar brifing istedi.

Dildar Baykan   | 19.08.2020
ABD'li senatörlerden Trump'a mektup: Suudi Arabistan'ın gizli nükleer programından endişeliyiz

Washington DC

Cumhuriyetçi ve Demokrat 6 senatörün ABD Başkanı Trump'a gönderdikleri mektupta, "Suudi Arabistan'ın güçlü uluslararası tedbirlerin yokluğunda, nükleer programını hızla ilerlettiğine bir kanıt olarak gizli nükleer tesisler kurduğuna dair son medya haberlerinden dolayı endişeliyiz." ifadesi kullanıldı. 

Riyad yönetiminin nükleer çabalarına ilişkin şeffaf olmamasının "uluslararası silahsızlandırma çabalarına ve ABD'nin Orta Doğu'daki amaçlarına yönelik ciddi tehdit oluşturduğu" vurgulanan mektupta, Wall Street Journal gazetesinde 4 Ağustos'ta, Suudi Arabistan'ın Çin'in de yardımıyla kamuoyundan gizli olarak bir uranyum işleme tesisi kurduğuna dair bir haber yayımlandığı anımsatıldı.

Suudi Arabistan'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile de bir anlaşma imzalamaya yanaşmadığına dikkat çekilen mektupta, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi durumunda ülkesinin de nükleer silah edineceğini açıklaması, Riyad'ın nükleer programının barışçıl olup olmadığına ilişkin soru işaretleri doğuruyor." görüşü paylaşıldı.

Mektupta, 15 Eylül tarihine kadar 6 başlıkta Kongreye bir brifing verilmesi talep edildi.

Söz konusu konu başlıkları arasında, Suudi Arabistan'ın balistik füze programının ve ABD-Suudi Arabistan nükleer iş birliği müzakerelerinin durumu, Suudi Arabistan'ın IAEA standartlarının karşılayıp karşılamadığı, ABD'nin Çin ve diğer yabancı ülkelerle nükleer iş birliği görüşmelerinin durumu gibi konular yer aldı.





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