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Dünya

ABD'li seçim takip şirketi, Fox News'e milyar dolarlık hakaret davası açtı

Amerikan medyasına seçim sonuçlarıyla ilgili veri hizmeti sağlayan Dominion Voting System şirketi, kendisi hakkında "seçim sonuçlarında hile yaptığı" iddiasında bulunan Fox News kanalına 1,6 milyar dolarlık hakaret davası açtı.

Mücahit Oktay   | 26.03.2021
ABD'li seçim takip şirketi, Fox News'e milyar dolarlık hakaret davası açtı Fotoğraf: Mohammed Elshamy/AA

New York

Fox News'in ABD'nin 2020 başkanlık seçimlerinde kullanılan oy rakamlarında oynama yapmakla itham ettiği seçim takip şirketi Dominion, "reyting kaygısıyla şirketin itibarını zedelediği" gerekçesiyle haber kanalına 1,6 milyar dolarlık hakaret davası açtığını duyurdu.

Dominion İcra Kurulu Başkanı Joe Poulos, yaptığı açıklamada, "Şirketimize karşı yürütülen dezenformasyon kampanyası bize ciddi zararlar verdi ve Amerikan demokratik kurumlarına olan güveni baltaladı." ifadelerini kullandı.

Poulos, Fox News'in "kendi ticari amaçlarına hizmet etmek için sahte bir seçim dolandırıcılığı hikayesi uydurduğunu ve yapılan tahribatın hiçbir para ile onarılamayacağını" kaydetti.

Mahkemeye sunulan belgede, Fox News'in seyircisini eski ABD Başkanı Donald Trump'ın safına çekmek için böyle bir yanlış iddiada bulunduğu öne sürüldü.

Fox News tarafından yapılan yazılı açıklamada ise iddiaların "temelsiz" olduğu ve mahkemede kendilerini güçlü bir şekilde savunacakları belirtildi.

Deleware Eyalet Mahkemesinde açılan dava, Dominion'un bir medya şirketine karşı açtığı ilk hakaret davası oldu.

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