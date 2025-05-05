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Dünya

ABD'li mezunların devlete 1,6 trilyon dolar öğrenci kredisi borcu var

ABD'de 40 milyondan fazla üniversite mezununun toplamda 1,6 trilyon doları aşan öğrenci kredisi borcu bulunuyor.

Dilara Karataş  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
ABD'li mezunların devlete 1,6 trilyon dolar öğrenci kredisi borcu var

Ankara

ABD Eğitim Bakanlığına bağlı Federal Öğrenci Yardım Ofisi (FSA), 2020'de Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde aldığı ve eski Başkan Joe Biden'ın da uzattığı "Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan borç tahsilatlarını", bugün itibarıyla yeniden başlatıyor.

Bakanlık verilerine göre şu anda 5 milyondan fazla borçlu temerrüde düşmüş durumda. Ödeme gecikmeleriyle mücadele eden 4 milyon kişi ise temerrüde düşme riski altındayken, bu sayının gelecek aylarda 10 milyona ulaşabileceği öngörülüyor.

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ABD'de 40 milyondan fazla üniversite mezununun, 1,6 trilyon dolardan fazla öğrenci kredisi borcu varken, toplam borçluların sadece yüzde 38'i kredi ödemelerini zamanında yapabiliyor.

Temerrüde düşen borçlular; maaş haczi, vergi iadelerinin kesilmesi ve Sosyal Güvenlik ödemelerinin azaltılması gibi finansal yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Borçlular, gelecek iki hafta içinde aylık ödeme yapma, gelir odaklı geri ödeme planına kaydolma veya kredi rehabilitasyonuna başvurma amacıyla, Bakanlık bünyesindeki öğrenci kredilerinin yönetiminden sorumlu birim ile iletişime geçmeleri gerektiğine dair FSA'dan e-posta alacak.

Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2022'de her bir borçlu için 20 bin dolara kadar öğrenci kredisi borcunu silmeyi öneren af planını açıklamıştı. Ancak bu plan, Haziran 2023'te Yüksek Mahkeme tarafından iptal edilmişti.

Mahkeme, Biden yönetiminin bu tür bir af programını uygulama yetkisine sahip olmadığına hükmetmişti.

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