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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara’da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenler ve şehit öğretmenlerin yakınlarıyla bir araya geldiği programda konuşuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrailin Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e yönelik saldırılar protesto ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li hava yolu şirketi, Filistin'e destek veren pilotu açığa aldı

ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, sosyal medyada Filistin'e destek mesajı içeren bir gönderi paylaşan pilot İbrahim Mosallam'ı açığa aldı.

Aynur Şeyma Asan  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
ABD'li hava yolu şirketi, Filistin'e destek veren pilotu açığa aldı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

The New York Post'un haberine göre, Mosallam'ın 7 Ekim saldırıları sonrası Filistin'e destek verdiği Facebook paylaşımı, sosyal medyada gündeme geldi.

Paylaşımın, "Yahudi karşıtı" ifadeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tepki alması üzerine pilotun çalıştığı United Airlines firması, konuya ilişkin soruşturma sürerken Mosallam'ın açığa alındığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 69, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840’ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 225 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 79 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli esir serbest bırakılacak.

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