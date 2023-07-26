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Dünya

ABD'li 81 yaşındaki Senatör, toplantıda konuşurken 20 saniye donakaldı

ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki milletvekili Mitch McConnell, Kongre'de düzenlenen bir basın toplantısında konuşurken yaklaşık 20 saniye boyunca donakaldı.

Tuğçenur Akgün  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
ABD'li 81 yaşındaki Senatör, toplantıda konuşurken 20 saniye donakaldı

New York

McConnell, ABD Kongresinde düzenledikleri bir basın toplantısının açılış konuşmasını yaptığı sırada, bir süre sessizliğe büründü.

Senatoda yıllık savunma yetkilendirme yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamlama yolunda olduklarından ve tasarıya iki partinin de verdiği destekten bahsederken cümlesini tamamlayamayan McConnell, yaklaşık 20 saniye boyunca hiçbir şey söylemeden kendisinde değilmişçesine boşluğa baktı.

Yanındaki milletvekilleri de bir süre ne yapacaklarını şaşırdı.

Senatör John Barrasso, McConnell'ı kolundan tutarak, "Hey Mitch, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa ofisine geri mi dönelim?" diye sordu.

Bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıktı ve iyi olduğunu söyledi.

McConnell, sene başında kaldığı otelde düşmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.

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