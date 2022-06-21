Dolar
17.34
Euro
18.27
Altın
1,834.46
ETH/USDT
1,168.40
BTC/USDT
21,482.00
BIST 100
2,575.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Esenler Gençlik Merkezi'nin açılışında konuşuyor.
logo
Dünya

AB'den yoksul ülkelere 600 milyon avro destek taahhüdü

Avrupa Birliği (AB), Rusya-Ukrayna savaşının gıda güvenliğine olası etkilerine karşı Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerine toplam 600 milyon avro destek vermeye hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker   | 21.06.2022
AB'den yoksul ülkelere 600 milyon avro destek taahhüdü

Brüksel

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Kalkınma Günleri programında konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının sadece Ukrayna halkını etkilemediğine işaret eden von der Leyen, milyonlarca ton tahıl sevkiyatının engellenmesinin dünya genelinde en çok ihtiyaç duyanları mağdur ettiğini söyledi.

Von der Leyen, "Ortaklarımıza yardımcı olmak, gıda krizini ve ekonomik şoku önlemek için ilave 600 milyon avroyu harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

AB'nin gıda güvenliği için 3 milyar avroluk bir paketi bulunduğunu anımsatan von der Leyen, 600 milyon avronun buna ilave olacağını bildirdi.

AB Komisyonu'nun konuyla ilgili açıklamasında, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinde insani yardım için 150 milyon avro, sürdürülebilir üretim ve gıda sistemlerinin dayanıklılığı için 350 milyon avro ve makroekonomik destek olarak 100 milyon avro kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Dünyadaki buğday ve arpanın yaklaşık üçte birini, ayçiçeği yağının da yüzde 70'ini Rusya ve Ukrayna ihraç ediyordu.

Ukrayna'daki 20 milyon ton tahıl savaş nedeniyle gönderilemiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan "ekmek fiyatı" açıklaması
Mısır Çarşısı'ndaki patlamaya ilişkin Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki beraat kararı bozuldu
İstanbul'a mayısta gelen yabancı turist sayısı arttı

Benzer haberler

Rus kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ilk yabancı gemi çıktı

Rus kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ilk yabancı gemi çıktı

Almanya, AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobillerin 2035'te yasaklanması planını reddetti

AB'den yoksul ülkelere 600 milyon avro destek taahhüdü

Ücretlerin artırılmamasını tavsiye eden AB kendi çalışanlarına zam yaptı

Ücretlerin artırılmamasını tavsiye eden AB kendi çalışanlarına zam yaptı
Almanya, Ukrayna'ya sağladığı askeri malzemenin listesini açıkladı

Almanya, Ukrayna'ya sağladığı askeri malzemenin listesini açıkladı
Rusya: Ukrayna ordusunun Yılan Adası'na operasyonu püskürtüldü

Rusya: Ukrayna ordusunun Yılan Adası'na operasyonu püskürtüldü