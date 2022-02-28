Dolar
13.81
Euro
15.49
Altın
1,910.73
ETH/USDT
2,622.60
BTC/USDT
38,133.00
BIST 100
1,939.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.

Ata Ufuk Şeker   | 28.02.2022
AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'da insani durumun kötüleştiğini ve ülkeye acil yardım gönderileceğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'da savaştan etkilenen sivillere destek sağlamak için acil yardım programlarına ilave 90 milyon avro kaynak sağlandığı bildirildi.

Söz konusu kaynakla Ukraynalıların yiyecek, su, sağlık ve barınak gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunacağına işaret edilen açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın komşu ülkeleriyle sürekli temas halinde olduğu ve daha fazla yardım sağlayabileceği kaydedildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden Polonya, Macaristan, Romanya, Moldova ve Slovakya'ya çok sayıda kişi sığındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısının hastaneye başvuruyu önlemede etkinliği çok yüksek
Üç büyükşehirde Kovid-19 vaka sayısı azaldı
New York Times: İki yeni araştırmaya göre Kovid-19'un kaynağı Vuhan'daki hayvan pazarı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayılarındaki gerileme sürüyor
Türkiye'de 61 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor

Ukrayna'dan tahliye edilenler Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor

AB'den Ukrayna'ya 90 milyon avro acil yardım

Rusya ve Ukrayna savaşı domates, biber ve salatalık fiyatını yüzde 30 düşürdü

AB ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor

AB ülkelerinin savunma bakanları Ukrayna'ya askeri yardımları görüşüyor
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor
Ukrayna sınırında devriye uçuşu yapan ABD ve İngiltere uçaklarına rastlandı

Ukrayna sınırında devriye uçuşu yapan ABD ve İngiltere uçaklarına rastlandı