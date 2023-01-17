Dolar
18.79
Euro
20.37
Altın
1,914.35
ETH/USDT
1,585.20
BTC/USDT
21,330.00
BIST 100
5,305.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek

AB Komisyonu, Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar avroluk makro finansal yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmını gönderdiğini duyurdu.

Ata Ufuk Şeker   | 17.01.2023
AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 3 milyar avro makro finansal destek verdi.

AB Komisyonu, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya bu yıl verilmesi planlanan 18 milyar avroluk makro finansal yardım paketinin 3 milyar avroluk kısmının bugün gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, paket kapsamında Ukrayna'da maaş ve emekli aylıklarının ödeneceği, hastane ve okul gibi temel hizmetlerin devam edeceği ve yerinden edilen kişilere barınma imkanı sunulacağı ifade edildi.

Desteğin, Ukrayna'da ekonomik istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağına işaret edilen açıklamada, ülkede enerji altyapısı, su sistemleri, ulaşım ağları, yollar ve köprüler gibi Rusya saldırılarında tahrip edilen kritik altyapının onarımına destek verileceği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna'daki mevcut koşular nedeniyle desteğin esnek ve uygun borçlanma koşuları sunduğuna dikkat çekilerek, Ukrayna'nın 2033'ten başlayarak 35 yıl boyunca söz konusu kredileri geri ödeyeceği belirtildi.

AB ülkeleri, aralık ayında Ukrayna'ya 2023 yılında toplam 18 milyar avro kredi verilmesini içeren yardım paketine onay vermişti.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Bugün etkili adımlar atmazsak üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı kalmayacak
Sapanca Gölü'nde su seviyesi azalan yağışlar nedeniyle düştü
Danıştay'daki YSK üyeliği seçimi tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Benzer haberler

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek

AB'den Ukrayna'ya 3 milyar avroluk destek

AB, yeşil sanayisine daha fazla destek verecek

AB, Avrupa'daki ilaç sıkıntısına karşı "toplu alım" seçeneğini düşünüyor

İsveç Başbakanı Kristersson: Yüksek enerji fiyatları yatırımları Avrupa'dan uzaklaştırabilir

İsveç Başbakanı Kristersson: Yüksek enerji fiyatları yatırımları Avrupa'dan uzaklaştırabilir
Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askeri birlikleri denetledi

Şoygu, Ukrayna’da savaşan Rus askeri birlikleri denetledi
Zelenskiy: Ukrayna kendine ait olanı geri alacak

Zelenskiy: Ukrayna kendine ait olanı geri alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet