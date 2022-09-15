Dolar
18.26
Euro
18.24
Altın
1,689.20
ETH/USDT
1,592.20
BTC/USDT
20,215.00
BIST 100
3,449.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sivas Valiliğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

AB'den temmuzda 42,3 milyar avro ticaret açığı

Avrupa Birliği (AB), temmuz ayında toplam 42,3 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 15.09.2022
AB'den temmuzda 42,3 milyar avro ticaret açığı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 211,5 milyar avroya, ithalatı da yüzde 47,6 yükselerek 253,8 milyar avroya ulaştı. Böylece AB'nin dış ticaret açığı temmuz ayında 42,3 milyar avro oldu.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 yükselişle 235,5 milyar avro, ithalat da yüzde 44 artışla 269,5 milyar avro oldu. Avro Bölgesi'nin ticaret açığı, temmuzda 34 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 40,4 milyar avro ile ABD, 26,5 milyar avro ile İngiltere, 19,5 milyar avro ile Çin, 15,7 milyar avro ile İsviçre ve 8,2 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 50,2 milyar avro ile Çin, 29,3 milyar avro ile ABD, 20,1 milyar avro ile İngiltere, 16,6 milyar avro ile Rusya, 15,3 milyar avro ile Norveç, 12,4 milyar avro ile İsviçre ve 8,4 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ve Avro Bölgesi dış ticaret açığı, özellikle ithal edilen enerji ürünleri maliyetindeki hızlı artıştan kaynaklanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor
Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu
Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü "özel kliple" kutladı
Çukurca'da "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu" başlatıldı
Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 arttı

Benzer haberler

AB'den temmuzda 42,3 milyar avro ticaret açığı

AB'den temmuzda 42,3 milyar avro ticaret açığı

Avrupa Parlamentosu yenilenebilir enerji hedefini yükseltti

Avrupa'daki enerji krizi Çin'den elektrikli battaniye ve ısıtıcı talebini arttırdı

AB Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresini uzattı

AB Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresini uzattı
AB'nin Filistin Temsilcisi, İsrail saldırılarında ölen sanatçı Ammur'un Gazze'deki evini ziyaret etti

AB'nin Filistin Temsilcisi, İsrail saldırılarında ölen sanatçı Ammur'un Gazze'deki evini ziyaret etti
AB ülkeleri elektrik tüketimlerini yüzde 10 azaltmayı hedefliyor

AB ülkeleri elektrik tüketimlerini yüzde 10 azaltmayı hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet