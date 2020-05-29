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Dünya

AB'den 'stratejik şirketlere destek' adımı

AB Komisyonu, stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere 15 milyar avroluk bir fon kurulmasını teklif etti.

Ata Ufuk Şeker   | 29.05.2020
AB'den 'stratejik şirketlere destek' adımı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, stratejik alanlarda faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmak üzere 15 milyar avroluk bir fon kurulmasını teklif etti.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB'nin sağlık, uzay, savunma, dijital ve temiz teknoloji gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketleri desteklemeye yönelik yeni bir fon kuracağını açıkladı.

Breton, söz konusu fonun toplam 15 milyar avroluk mali kaynağı olacağına dikkati çekerek, bununla stratejik şirketlere kredi sağlanacağını ifade etti.

AB Komisyonu, ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle borçlarını ödeme güçlüğü çeken şirketleri desteklemek amacıyla da 31 milyar avroluk bir ödeme destek enstrümanı kurulmasına yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

Söz konusu programların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.

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