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Dünya

AB'den sosyal medyaya 'yalan haber' çağrısı

AB, Twitter, Facebook ve Google'ın yalan habere karşı daha fazla mücadele etmesini istedi.

Ata Ufuk Şeker   | 23.04.2019
AB'den sosyal medyaya 'yalan haber' çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Twitter, Facebook ve Google'dan yalan haber ve yanlış bilgilendirmeye karşı daha fazla mücadele etmelerini talep etti.

AB Komisyonu, sosyal medya platformlarının yalan haberle mücadelelerine ilişkin aylık değerlendirme raporunu yayımladı.

Raporda, Twitter, Facebook ve Google'ın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde şeffaflığı artırmak için yaptığı çalışmalar takdir edildi.

Sosyal platformların özellikle siyasi reklamları işaretlemeye başlamasının olumlu bir adım olduğu belirtilen raporda, yalan haber ve sahte hesaplarla daha fazla mücadele edilmesi gerektiği kaydedildi

Veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın, milyonlarca Facebook kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, seçimleri etkilemek için kullandığına dair suçlamalar geçen yıl krize yol açmıştı.

AB, sosyal platformlara yönelik çeşitli tedbirlerle mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinde benzer bir sorun yaşanmasını engellemek istiyor.


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