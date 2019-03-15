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Dünya

AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle sekiz Rus yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.

Şerife Çetin   | 15.03.2019
AB'den Rusya'ya Kerç Boğazı yaptırımı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiği gerekçesiyle sekiz Rus yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, sekiz Rus yetkiliye yönelik yaptırım kararının Kerç Boğazı ve Azak Denizi'nde Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal ederek gerginliği artırmasından dolayı alındığı belirtildi.

Seyahat yasağı ve mal varlığı dondurulmasını kapsayan yaptırımlar, 15 Eylül 2019'a kadar geçerli olacak.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesinde hali hazırda 170 kişi ve 44 kurum bulunuyor.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak Moskova'nın 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmesinin ardından almıştı.



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