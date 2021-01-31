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Dünya

AB'den Rusya'da binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için düzenlenen gösterilerde binlerce kişinin gözaltına alınmasından üzüntü duyduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 31.01.2021
AB'den Rusya'da binlerce kişinin gözaltına alınmasına tepki Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Brüksel

Borrell, sosyal medyadaki paylaşımında, "Rusya'da bugün bir kez daha çok sayıda kişinin gözaltına alınması ve protestocularla gazetecilere orantısız güç kullanılmasından üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.

Halkın baskı korkusu olmadan gösteri özgürlüğünü kullanabilmesi gerektiğini belirten Borrell, Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını istedi.

Rusya'da binlerce kişi, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri düzenlemiş, başta Moskova ve St. Petersburg olmak çok sayıda kentte düzenlenen izinsiz gösterilere binlerce kişi katılmıştı.

Polis, çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere müdahale etmiş, insan hakları örgütleri 82'si gazeteci olmak üzere 3 bin 800'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da bulunuyor.

Borrell, 5 Şubat'ta Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer Rus yetkililerle görüşmeler yapacak.

Borrell'in bu görüşmelerde Navalnıy'ın serbest bırakılmasını talep etmesi bekleniyor.

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