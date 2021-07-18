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Dünya

AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı

Avrupa Birliği (AB), İsrail polisinin korumasındaki fanatik Yahudilerin, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan olaylar nedeniyle sükunet çağrısında bulundu.

Esat Fırat   | 18.07.2021
AB'den, olayların yaşandığı Kudüs'te taraflara sükunet çağrısı

Kudüs

AB'nin Filistin Temsilciliğinin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da yaşananların, endişe yarattığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail makamları ile tüm tarafların dini ve kanaat önderleri, patlak veren bu olayların durdurulması ve sükunetin sağlanması için derhal harekete geçmelidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Harem-i Şerif'te devam eden gerginlik nedeniyle endişe duyulduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmalı ve statükoya saygı gösterilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Mescid-i Aksa'da yaşananlar

Sabah saatlerinden itibaren 1210 fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Fanatik Yahudilerin baskınlarına karşı tepki gösteren Filistinliler ile İsrail polisi arasında Harem-i Şerif'te olaylar yaşandı. Plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Mescid-i Aksa'nın içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin tüm kapılarına bariyerler kuran İsrail polisi, ayrıca Harem-i Şerif'e 40 yaş altı Filistinlilerin girişine de izin vermiyor.

Öğleden sonra da fanatik Yahudilerin baskınlarını sürdürmesi beklenen Mescid-i Aksa ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

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