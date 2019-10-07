Euro
6.31
Dolar
5.74
BIST 100
105,124.40
Altın
1,500.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma

AB Konseyi, kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara üst düzey koruma sağlamayı öngören yeni bir düzenlemeye onay verdi.

Şerife Çetin   | 07.10.2019
AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, muhbirlere yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak yeni düzenlemeye onay verdiğini açıkladı. 

Yeni düzenlemeye göre, kamu, finans ve sağlık gibi birçok sektördeki muhbirlere üst düzey koruma sağlanacak.

Düzenleme muhbirleri misillemelere karşı da koruyacak

Kamu ya da özel sektörde muhbirlerin bilgi paylaşımı sağlaması için güvenli kanallar oluşturulmasını öngören yeni düzenleme, muhbirleri misillemelere karşı da koruyacak.

Yeni düzenleme, muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçecek.

Tüm AB ülkelerinde geçerli olacak yeni düzenleme 2021'de yürürlüğe girecek.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma

AB'den 'muhbirlere' üst düzey koruma

Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir

'AB'nin göç konusunda sözünü tutması gerekiyor'

İngiltere'den AB'ye yeni teklif

İngiltere'den AB'ye yeni teklif

AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin 'itidal' çağrısı

AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin 'itidal' çağrısı
Avrupa'nın Kaşıkçı cinayetine tepkisi sözde kaldı

Avrupa'nın Kaşıkçı cinayetine tepkisi sözde kaldı