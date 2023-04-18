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Dünya

AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı

Avrupa Parlamentosu (AP) Kosova pasaportu sahipleri için AB'ye vizesiz seyahat imkanı tanınması kararını onayladı.

Selen Temizer  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
AB'den Kosova ile vize serbestisi kararı

Brüksel

AP Genel Kurulundaki oylamanın ardından yapılan yazılı açıklamada "Kosova vatandaşlarının herhangi bir 180 günlük süre içinde 90 güne kadar vize talep etmeden AB'ye ve AB vatandaşlarının Kosova'ya gitmelerine izin verilecek." bilgisi verildi.

Böylece Batı Balkanlar bölgesinin tümü, AB'nin vizesiz seyahat bölgesi Şengen ile vize muafiyeti kapsamına alındı.

Karar, resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Vize muafiyeti, Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sisteminin (ETIAS) operasyonel olduğu tarihte veya 1 Ocak 2024'te uygulamaya girecek. ETIAS, 2024'ten önce yürürlüğe girerse bu tarih dikkate alınacak.

Kosova, diğer Batı Balkan ülkeleriyle birlikte 2003’te Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde "potansiyel aday" ülke ilan edilmişti.

Ülkenin 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı olarak ilan ettiği bağımsızlığı, halihazırda Yunanistan, Romanya, Slovakya, İspanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 5 AB ülkesi tarafından tanınmıyor.

Kosova, Aralık 2022'de AB'ye resmi üyelik başvurusu yapmıştı.



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