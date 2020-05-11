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Dünya

AB'den İsrail'e ilhak uyarısı

Avrupa Birliği, İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek gerekli adımları atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin   | 11.05.2020
AB'den İsrail'e ilhak uyarısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in her türlü "ilhak" girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek gerekli adımları atmaya hazır olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, günlük basın toplantısında, "AB'nin İsrail'in Batı Şeria'da işgal altındaki toprakları ilhak etmesi durumunda yaptırım uygulamaya hazırlandığına" ilişkin bazı haberler hakkında konuştu.

Stano, AB'nin ilhak planlarına ilişkin daha önce çok kez açıklama yaptığını belirterek "AB'ye göre ilhak uluslararası hukuka aykırıdır ve gerçekleşecek olursa AB gerekli adımları atmaya hazırdır." dedi.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

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