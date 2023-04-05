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Dünya

AB'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki göstererek kutsal alanların statüsünün korunmasını istedi.

Selen Temizer  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
AB'den İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Brüksel

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, AB'nin İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında olup bitenleri çok yakından takip ettiğini söyledi.

Stano, AB'nin Mescid-i Aksa'nın yerleşkesinde bir gecede artan gerilim ve şiddetten derin endişe duyduğunu belirterek, "Bu dönemde kutsal alanların tarihi statüsünün korunması son derece önemli." dedi.

Sözcü, AB'nin tüm taraflara azami itidal ve halihazırda yüksek olan tansiyonu artıracak eylemlerden kaçınmaları çağrısını yineledi.

Ne olmuştu?

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin Pesah Bayramı nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine dün gece teravih namazının ardından bir grup Filistinli Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail güçleri, sahur vaktinde Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında, Kıble Mescidi'ne sığınanlara şiddet kullanarak müdahale edip kutsal mabedi savaş alanına çevirmişti. İsrail güçlerinin baskını sabah namazının ardından da devam etmişti.

Baskınlarda, Kıble Mescidi'ne sığınan 200’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail yönüne roketler atılmıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Sderot kenti yönüne beş roket atıldığı, bunlardan dördünün hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, bir roketin de açık araziye düştüğü belirtilmişti.

İsrail uçakları, roketlere karşılık Gazze Şeridi'nin batısında iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

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