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Dünya

AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu.

Ata Ufuk Şeker   | 21.02.2020
AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki askeri saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu.

AB Konseyi, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin deklarasyon yayımladı.

Tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurma çağrısı yapılan deklarasyonda, "Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'deki yeni askeri saldırı büyük insani acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Deklarasyonda, tüm tarafların uluslararası hukuk kurallarına uymaları, ihtiyaç duyanlara insani yardımları engelsiz ve doğrudan ulaştırmaları talebi yer aldı.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi sürece verdiği desteğin yinelendiği deklarasyonda, tüm taraflar sürdürülebilir ateşkes sağlamaya, sivilleri korumaya ve Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlere tam olarak uymaya çağrıldı.

Deklarasyonda, ayrıca Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi istendi.

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