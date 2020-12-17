Euro
9.45
Dolar
7.71
BIST 100
1,399.36
Altın
1,887.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Konya’da Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mevlevi Mukabele-i Şerif" programında konuşuyor.
logo
Dünya

AB'den Google'ın Fitbit'i satın almasına onay

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i satın almasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 17.12.2020
AB'den Google'ın Fitbit'i satın almasına onay

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın 2,1 milyar dolarlık Fitbit'i satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada, satın almanın ardından söz konusu piyasada rekabet ortamının devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Google'ın giyilebilir sağlık ekipmanlarından topladığı kullanıcı verilerini reklam ve benzeri alanlarda kullanmamayı ve bu sektördeki diğer firmaların Android işletim sistemine erişimlerine engel olmamayı taahhüt ettiği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor. AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 515 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti
Arnavutluk Başbakanı Rama’dan Türkiye’nin Kovid-19'la mücadelesine övgü: Türkiye en hazırlıklı ülkelerdendi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 315 bine yaklaştı
AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak
British American Tobacco'nun Kovid-19 aday aşısında insan deneyleri aşamasına geçiliyor

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosu, Brexit anlaşması için İngiltere'ye 3 gün mühlet verdi

Avrupa Parlamentosu, Brexit anlaşması için İngiltere'ye 3 gün mühlet verdi

AB'den Google'ın Fitbit'i satın almasına onay

AB Konseyi, 2021-2027 bütçesini onayladı

AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı

AB, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları uzattı
AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak

AB, 200 milyon doz Kovid-19 aşısı için Novavax ile sözleşme yapacak
Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor

Almanya hükümeti, savunma tedarikçisi Hensoldt'un yüzde 25,1 hissesini satın alıyor