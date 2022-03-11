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Dünya

AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketleri Google ve Meta'nın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 11.03.2022
AB'den Google ve Meta'ya görüntülü reklam soruşturması

Brüksel

AB Komisyonu, ABD merkezli Google ile Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın görüntülü reklam (Display add) teknolojilerinin Birlik rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, dijital ortamda birçok yayıncının faaliyetlerini görüntülü reklamcılık gelirleriyle finanse ettiği anımsatıldı.

Soruşturmanın, Google ve Meta arasında 2018 yılında yapılan "Jedi Blue" adlı anlaşma ile ilgili olduğuna işaret edilen açıklamada, anlaşmanın Google'ın programıyla rekabet eden reklam teknolojisi hizmetlerini dışlama çabası olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozabileceği, yayıncıların ve tüketicilerin zararına olabileceği ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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