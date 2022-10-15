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Dünya

AB'den Gana'ya gıda güvensizliğiyle mücadele için 10 milyon avroluk destek

Avrupa Birliği (AB), Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın gıda güvensizliğiyle mücadelesi için 10 milyon avro destek sağladı.

Adam Abu-bashal   | 15.10.2022
AB'den Gana'ya gıda güvensizliğiyle mücadele için 10 milyon avroluk destek

Abuja

Ulusal basındaki haberlere göre, Gana ve AB, ülkedeki ailelerin ekin yetiştirmelerini destekleyecek proje için 10 milyon avroluk finansman anlaşmaları imzaladı.

Söz konusu fon, yiyecekleri yerel pazarda hazır ve uygun fiyatlı hale getirebilecek ve ülkedeki iklim değişikliği ile mücadeleyi destekleyecek.

AB Gana delegasyonunda başkan yardımcısı Pieter Smidt Van Gelder yaptığı açıklamada, acil önlemin "savaşın patlak vermesinin ve küresel gıda güvenliği üzerindeki olumsuz sonuçlarının ardından rekor sürede" kabul edildiğini belirtti.

Gelder, AB'nin üye devletlerini "küresel gıda güvenliği krizine karşı güçlerini birleştirmek ve birlikte mücadele etmek" için seferber ettiğini kaydederek, fonun özellikle yüksek gıda, gübre ve yakıt fiyatlarından en çok etkilenen hassas bölgelerde yoksulluğu, açlığı ve yetersiz beslenmeyi azaltma çabalarına yardımcı olacağını söyledi.


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