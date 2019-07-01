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Dünya

AB'den elektrikli otomobillere 'ses' zorunluluğu

Avrupa Birliği ülkelerinde, tüm yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu oldu.

Ata Ufuk Şeker   | 01.07.2019
AB'den elektrikli otomobillere 'ses' zorunluluğu

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, bugünden itibaren satılan bütün yeni elektrikli ve hibrit otomobillerde düşük hızlarda giderken ses çıkartan sistem bulunması zorunlu hale getirildi.

Avrupa Parlamentosunun (AP) 2014 yılında onayladığı yol ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik yeni düzenleme, 5 yıllık geçiş sürecinin ardından bugün yürürlüğe girdi.

Buna göre, AB'de satılan bütün yeni elektrikli ve hibrit otomobillerin saatte 20 kilometrenin altındaki hızlarda seyrederken en az 56 desibellik gürültü çıkartmasını sağlayacak sistemlere sahip olmaları gerekecek.

Söz konusu sistemden çıkan ses, elektrikli otomobillerin hızı artarken yükselecek ve hızı yavaşlarken azalacak.

Halen kullanılan elektrikli otomobillere ise 2021 yılına kadar ses çıkaran sistemler kurulacak.

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