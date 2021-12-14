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Dünya

AB'den dijital platformlara katı düzenleme hazırlığı

Avrupa Parlamentosu (AP) Komitesi, dijital platformların kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanmasının yasaklanmasını istedi.

Ata Ufuk Şeker   | 14.12.2021
AB'den dijital platformlara katı düzenleme hazırlığı

Brüksel

Strazburg'da bir araya gelen AP İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, dijital platformların faaliyetlerini değiştirecek "Dijital Hizmetler Yasası" teklifini görüştü.

Komite üyesi milletvekilleri, dijital platformlara yeni kurallar getirecek yasa tasarısına ilişkin tutumu belirleyen belgeyi 36 "evet", 7 "hayır" ve 42 "çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, çevrim içi platformlar, sosyal medya ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları ve hesap verebilirlik kuralları yeni yasayla açık biçimde tanımlanacak.

Yasa dışı veya zararlı içeriğin yayılmasında oluşturdukları belirli riskler nedeniyle büyük çevrim içi platformlar ilave yükümlülüklere tabi tutulacak.

Dijital alanda kullanıcıların hakları korunacak. İnternetteki yasa dışı ürünler, hizmetler ve içerikle mücadele edilecek.

Platformlarda kullanılan algoritmaların şeffaflığı artırılacak.

Zararlı bulunan içerik ve dezenformasyonun yayılması önlenecek.

Çevrim içi platformların, kullanıcıların davranışlarını etkilemek için karanlık modeller ve aldatıcı teknikler kullanması yasaklanacak.

Reşit olmayanlar internet ortamındaki ürün ve hizmet pazarlamalarından korunacak. Reşit olmayanlara yönelik doğrudan reklam yapılmayacak.

AB, 20 yıl önce hazırlanan e-ticaret kurallarını günün koşullarına uygun biçimde güncellemeye çalışıyor. Bu nedenle AB Komisyonu tarafından hazırlanan teklifin ilk hali, nefret söylemi veya terörizm gibi içerikleri veya yasa dışı ve sahte ürünleri kaldırmayan platformlara, küresel gelirlerinin yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanmasını içeriyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ile AP Genel Kurulu'nun uzlaşması gerekiyor.

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