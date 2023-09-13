Dolar
26.94
Euro
28.93
Altın
1,912.86
ETH/USDT
1,601.90
BTC/USDT
26,187.00
BIST 100
8,202.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Devlet Bursu ile Lisansüstü Öğrenim Görme Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ile Buluşma'' programında konuşuyor
logo
Dünya

AB'den Çin elektrikli otomobillerine soruşturma

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Çin'den AB ülkelerine ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatıldığını söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
AB'den Çin elektrikli otomobillerine soruşturma

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda "Birliğin Durumu" başlıklı bir konuşma yaptı.

Avrupa sanayisinin ve teknoloji şirketlerinin rekabeti sevdiğini ifade eden von der Leyen, ancak bu rekabetin adil biçimde gerçekleşmesinin önemini vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa şirketlerinin çoğu zaman bazı pazarlardan dışlandığını veya piyasa bozucu eylemlerle karşılaştığını, özellikle büyük kamu sübvansiyonlarından yararlanan rakiplerinin buralarda fiyatları kırdığını anlattı.

Çin'in adil olmayan ticaret uygulamalarının geçmişte Avrupa güneş enerjisi sektörünü olumsuz etkilediğini aktaran von der Leyen, Avrupa'da pek çok işletmenin, büyük oranda sübvansiyon sağlanan Çinli rakipler nedeniyle işlerini kaybettiğini ifade etti.

Von der Leyen, elektrikli araçların Avrupa için büyük potansiyele sahip, temiz ekonomi için çok önemli bir sektör olduğunu belirtti.

"Küresel pazarlar artık daha ucuz Çin elektrikli otomobilleriyle dolup taşıyor. Çin elektrikli otomobillerinin fiyatları devasa devlet sübvansiyonlarıyla yapay olarak düşük tutuluyor. Bu durum pazarımızın işleyişini bozuyor." diyen von der Leyen, bu durumu kabul etmediklerini vurguladı.

Von der Leyen, "Bugün Komisyon Çin'den gelen elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı bir soruşturma başlattı." dedi.

Avrupa'nın rekabete açık olduğunu yineleyen von der Leyen, burada haksız uygulamalara karşı kendilerini savunacaklarını belirtti.

AB elektrikli otomobil üreticileri uzun süredir Çin'den ithal edilen araçlara karşı soruşturma açılmasını talep ediyordu. Bu soruşturma sonucunda Çin'den sübvansiyon alan ve AB ülkelerine gönderilen elektrikli otomobillere ek gümrük tarifleri uygulanması söz konusu olabilir.

Son yıllarda AB ülkelerinde satılan elektrikli otomobillerde Çin üreticilerinin payı hızla yükseliyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişti
2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
Kurtulmuş, deprem felaketi yaşayan Fas'ın Temsilciler Meclisi Başkanı el-Alemi ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı ile geleceğe dönük projeksiyonlar yapacağız
Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in "Birliğin Durumu" konuşmasında seçim vurgusu

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'in "Birliğin Durumu" konuşmasında seçim vurgusu

AB'den Çin elektrikli otomobillerine soruşturma

AB rüzgar yatırımlarına desteği artıracak

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli

AB Komisyonu Üyesi Varhelyi: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli
Zelenskiy: AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var

Zelenskiy: AB ile ortak değerleri savunmaya hazır güçlü bir ordumuz var
AB'den Kıbrıslı Türklere 31,7 milyon avro mali yardım

AB'den Kıbrıslı Türklere 31,7 milyon avro mali yardım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet