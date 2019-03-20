Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.19
Dolar
5.42
BIST 100
103,310.20
Altın
1,314.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Brexit'e 'koşullu' erteleme teklifi

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit'in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum." dedi.

Ata Ufuk Şeker   | 20.03.2019
AB'den Brexit'e 'koşullu' erteleme teklifi

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit'in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum." dedi.

Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen Tusk, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini anımsattı.

May'in teklif ettiği 30 Haziran tarihinin, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri açısından hukuki ve siyasi soru işaretleri ortaya koyabileceğine işaret eden Tusk, konunun yarın Brüksel'de yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde kapsamlı biçimde ele alınacağını belirtti.

Tusk, "Avam Kamarası'nın ayrılık anlaşmasını onaylaması koşuluyla Brexit'in kısa bir süre uzatılmasının mümkün olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Brexit tarihini uzatmak için 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta birlikten ayrılması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?
Seçimlerin gölgesinde tırmanan Keşmir gerilimi
Avrupa Birliği’nde krizin yeni adresi İspanya
'Yeni Zelanda’daki camiye yönelen terörist saldırı bir milattır'

Benzer haberler

İngilizlerin yüzde 90'ı Brexit anlaşmasına karşı

İngilizlerin yüzde 90'ı Brexit anlaşmasına karşı

İngiltere AB'den Brexit'in ertelenmesini istedi

AB'den Google'a 'milyarlık' reklam cezası

AB liderleri Brexit gündemiyle toplanacak

AB liderleri Brexit gündemiyle toplanacak
UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev

UEFA'dan Ümit Öztürk ve Ceyhun Sesigüzel'e görev
'Brexit'in ertelenmesi kararı bu hafta olmayabilir'

'Brexit'in ertelenmesi kararı bu hafta olmayabilir'