Euro
7.50
Dolar
6.88
BIST 100
101,971.20
Altın
1,739.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 19.05.2020
AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istihdamı korumak için 100 milyar avroluk ücret destek programının devreye alınmasına onay verdi.

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam destekleme programına onay verdiğini açıkladı.

Buna göre,üye ülkeler ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar avroluk teminat verecek.

Söz konusu teminatla, AB Komisyonu sermaye piyasalarından uygun koşullu 100 milyar avroluk kaynak toplayacak.

Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun şartlarda kredi sağlayacak.

Program, 31 Aralık 2022 tarihine kadar faaliyet gösterecek.

Salgının ekonomik etkilerinin devam etmesi halinde ise program uzatılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kovid-19'a yakalanan Rusya Başbakanı Mişustin görevine döndü
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 56 bine yaklaştı
Kovid-19: Türkiye’nin başarısının sırrı ne?
Çin'de 6, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttıyor

AB'den '100 milyar avroluk ücret destek programına' onay

Petrol krizi ve salgın Putin'e desteği azalttı

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor
ABD'de Kovid-19'a karşı 'evde kal' uygulamasıyla 230 binden fazla ölüm engellendi

ABD'de Kovid-19'a karşı 'evde kal' uygulamasıyla 230 binden fazla ölüm engellendi
Koronavirüs sürecinde e-ticaret çözümlerine ilgi yüzde 1400 arttı

Koronavirüs sürecinde e-ticaret çözümlerine ilgi yüzde 1400 arttı