Dolar
18.60
Euro
18.35
Altın
1,658.15
ETH/USDT
1,305.00
BTC/USDT
19,191.00
BIST 100
3,934.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde vatandaşlara hitap ediyor.
logo
Dünya

AB'de plastik atıklar ve geri dönüşüm oranı artıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde plastik atık miktarı 2020'de kişi başı 34,6 kilogram oldu, bunun 13 kilogramı geri dönüşüme gitti.

Ömer Tuğrul Çam   | 22.10.2022
AB'de plastik atıklar ve geri dönüşüm oranı artıyor

Brüksel

AB istatistik ofisi Eurostat'ın verilerine göre, plastik atık miktarını azaltma çabalarına karşın AB'de bu atıklar 2010'a göre yüzde 23 artarak 2020'de kişi başı 34,6 kilograma ulaştı.

Atık miktarıyla birlikte geri dönüşüm oranı da arttı. AB'de geri dönüşüme gönderilen plastik miktarı 2010'a göre yüzde 32 yükseldi.

Geri dönüşüm oranının en yüksek kaydedildiği AB ülkesi, plastik atıkların yüzde 57'sinin tekrar kullanıma sokulduğu Hollanda oldu. Slovakya, Litvanya, İspanya ve Bulgaristan'da atıkların yüzde 50'den fazlası geri dönüşüme yollandı.

Malta geri dönüşümde en geride kalan ülke olarak kayda geçti. Atıkların yüzde 10'unu geri dönüştüren Malta'dan sonra geride kalan AB ülkeleri Fransa, Danimarka, Macaristan, İrlanda, Romanya, Polonya ve Avusturya olarak sıralandı.

AB'de atıkların ciddi kısmını oluşturan ambalaj atığında plastik ambalajların oranı yüzde 19,5 oldu. Ambalaj atıklarının yüzde 41,2'sini kağıt ve karton atıklar oluşturdu. Son 11 yılda AB'de kağıt atıkların miktarı 32,7 milyon ton olarak hesaplandı.

AB, plastik atık miktarını azaltmak için son yıllarda yeni düzenlemeler getirmişti. Son olarak geçen yıl tabak, çatal, bardak, pipet gibi tek kullanımlık plastiklerin kullanımı yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: ATAK'larımız ve kahraman pilotlarımız teröristleri kaçınılmaz sonla tanıştırır
Diyarbakır annelerinden Fatma Karakuş: 6 yıldır evladımın yolunu gözlüyorum
Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına yönelik saldırının firari faili yakalandı
Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Benzer haberler

AB'de plastik atıklar ve geri dönüşüm oranı artıyor

AB'de plastik atıklar ve geri dönüşüm oranı artıyor

AB Komisyonu Başkanı'ndan Çin'le ilişkilerde ekonomik bağımlılıktan kurtulma vurgusu

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 94,2 oldu

AB liderleri enerjiden sonra Rusya ve Çin için toplandı

AB liderleri enerjiden sonra Rusya ve Çin için toplandı
AB liderleri doğal gaza tavan fiyat getirilmesinde uzlaşamadı

AB liderleri doğal gaza tavan fiyat getirilmesinde uzlaşamadı
AB, Macaristan hükümetinin yaptırım karşıtı "bombalı afişine" tepki gösterdi

AB, Macaristan hükümetinin yaptırım karşıtı "bombalı afişine" tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet