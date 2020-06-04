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Dünya

AB'de perakende satışlar sert düştü

Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin geniş ölçüde uygulandığı nisanda bir önceki aya göre yüzde 11,1 azaldı.

Ata Ufuk Şeker   | 04.06.2020
AB'de perakende satışlar sert düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde perakende satışlar nisanda mart ayına kıyasla yüzde 11,7, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 19,6 geriledi.

AB'de ise perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 11,1, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 18 düştü.

AB ülkeleri arasında nisanda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 25,1 ile Malta'da, yüzde 22,3 ile Romanya'da ve yüzde 21,9 ile İrlanda'da gerçekleşti.

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