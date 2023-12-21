Dolar
29.15
Euro
32.05
Altın
2,041.44
ETH/USDT
2,234.20
BTC/USDT
43,908.00
BIST 100
7,759.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin konuşuyor.
logo
Dünya

AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı

Avrupa Birliği'nde (AB) karbon emisyonu, 2008'den geçen yılın sonuna kadar yüzde 22 azaldı.

Gökhan Kurtaran  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı

Londra

Avrupa İstatistik Ofisinden yapılan açıklamaya göre, 2022'de AB'de ekonomik faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonu, 3,6 milyar ton CO2 eş değeri seviyesinde gerçekleşti.

Bu seviye, karbon emisyonunda 2008'e kıyasla yüzde 22 azalmaya işaret ederken, imalat, elektrik, gaz üretimi ve havalandırma kullanımı kaynaklı emisyonlar 745 milyon ton karbondioksit eş değeriyle toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 21'ini oluşturdu.

718 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon da hane halkının ulaşım, ısınma ve diğer nedenlerle kullandığı enerji tüketiminden kaynaklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC: Türkiye'nin garantörlüğü, vazgeçilmez kırmızı çizgimizdir
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Örnek'in cenaze törenine katıldı
İsrail'i UCM'ye şikayet eden İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Şamlı: UCM'nin savcısına dilekçemizin mahiyetini anlattık
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında bakım çalışması yapılacak
İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına Sakarya'da 6 bin fidan dikildi

Benzer haberler

AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı

AB'de karbon emisyonu 14 yılda yüzde 22 azaldı

Ekonomistler, İngiltere'de enflasyonun beklentinin üzerinde gerilemesini değerlendirdi

İngiltere'de pratisyen hekimler yeniden greve gitti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme de "yapay zekanın patent mucidi olamayacağına" hükmetti

İngiltere'de Yüksek Mahkeme de "yapay zekanın patent mucidi olamayacağına" hükmetti
İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor

İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor
Hyundai, Rusya'daki tesisini satma kararı aldı

Hyundai, Rusya'daki tesisini satma kararı aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet