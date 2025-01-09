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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım

ABD’de Joe Biden yönetimi, Ukrayna’ya 500 milyon dolar değerinde yeni bir güvenlik yardımı yapacağını duyurdu.

İslam Doğru  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
ABD'den Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık yeni askeri yardım Fotoğraf: Diego Herrera Carcedo/AA

New York

Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak güvenlik yardımı desteğinin; hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmatlar ve Ukrayna’nın F-16 kullanımını destekleyecek ekipmanları kapsadığı belirtildi.

Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) çerçevesinde tahmini değeri 500 milyon doları bulan yardımların içinde AIM-7, RIM-7 ve AIM-9M hava savunma füzeleri, havadan karaya mühimmatlar, F-16'lar için destek ekipmanı, zırhlı köprüleme sistemleri ve iletişim ile ulaşım malzemelerinin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yardım paketinin, Biden yönetiminin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna için Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağladığı 74'ncü ekipman dilimi olduğuna dikkat çekildi.

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