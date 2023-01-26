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Dünya

ABD'den Suriye'deki üslerine yeni takviye

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına 70’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

Eşref Musa   | 26.01.2023
ABD'den Suriye'deki üslerine yeni takviye

Haseke/Tel Abyad

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerine ait takviyeler dün Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaptı.  

Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki, Şeddadi yerleşimindeki ABD güçlerine ait üs ve askeri noktalara ulaşan 70 civarında araçtan oluşan konvoya havadan helikopterler eşlik etti.

Konvoyda 3 zırhlı araç, 8 akaryakıt tankeri, 2 mayın temizleme aracı, çok sayıda mühimmat ve beton kalıp yüklü tırla pikap türünden araçlar yer aldı.

ABD ordusu 6, 8 ve 22 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti. 

ABD'nin Suriye'deki varlığı 

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti. 

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor. 

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

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