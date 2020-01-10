ABD'den Singapur'a 12 F-35B savaş uçağı satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Singapur'a 2 milyar 750 milyon dolar değerinde 12 kısa mesafeli kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi beşinci nesil savaş uçağı satışına onay verdi.
Washington
ABD Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Singapur'a Dış Askeri Satış kapsamında 2 milyar 750 milyon dolar değerinde 12 F-35B (STOVL) tipi savaş uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesini kararlaştırdı." ifadesi kullanıldı.
Satış ile ilgili Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, uçakların yanı sıra 1 yedek F-35 motoru, uçağın elektronik harp sistemleri, komuta-kontrol bilgisayarları gibi bir çok ekipmanın da satış paketine dahil olduğuna işaret edildi.
Satış sürecinin başlaması için Kongre'nin 30 gün içinde söz konusu karara itiraz etmemesi gerekiyor.
ABD, 8 ortak ülke ile F-35 uçaklarını üç varyant olarak üretiyor. F-35A uçakları normal pistlere uygun konvansiyonel iniş kalkış yapabilirken, F-35B uçakları ise kısa pistlerden kalkış yapabiliyor ve dikey iniş gerçekleştirebiliyor.
F-35C tipi uçaklar ise donanma için üretilip uçak gemilerine iniş kalkış yapabilecek şekilde tasarlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.