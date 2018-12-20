ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

WASHINGTON

İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ile kızının suikast girişiminde bulunan iki GRU yetkilisi daha ABD’nin yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Ofisinin (OFAC) "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanacak Ruslara yönelik listenin genişletildiği belirtildi.

Buna göre, ABD yönetimi, Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) eski çalışanı Victor Alekseyevich Boyarkin'e halihazırda yaptırım listesinde bulunan Rus Oligark Oleg Deripaska adına faaliyet gösterdiği için yaptırım kararı aldı. Açıklamada, Boyarkin ve Deripaska’nın Karadağ'da 2016'da yapılan seçimlere siyasi bir partiye finansman sağlayarak müdahale ettiği iddia edildi.

ABD’nin yaptırım listesine, çeşitli ülkelerde yapılan siyasi seçimlere müdahale amacıyla siber saldırılarda bulundukları gerekçesiyle 9 mevcut GRU çalışanı da eklendi.

Daha önce yaptırım listesine eklenen "İnternet Araştırma Ajansı" (IRA) adlı siber içerik üreten Rus firmasının "Lakhta Projesi" kapsamında yine siyasi seçimlere müdahale etmeye çalıştıkları gerekçesiyle Nevskiy News LLC, Economy Today LLC ve Federal News Agency LLC şirketlerine yaptırım uygulanacağı bildirildi.

Bu şirketlerle ilişkili olduğu gerekçesiyle Alexander Aleksandrovich Malkevich ve Elena Alekseevna Khusyaynova da yaptırım listesine ekledi.

Dünya Anti-Doping Ajansı’na siber saldırıda bulundukları iddia edilen GRU çalışanları Aleksei Morenets ve Evgenii Serebriakov'a da yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Ayrıca, İngiltere'de öldürülen eski KGB ajanı Sergei Skripal ile kızına suikast girişiminde bulunan GRU yetkilileri Alexander Petrov ve Ruslan Boshirov'un yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

