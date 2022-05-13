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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna'da acil ateşkes' çağrısı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.

Hakan Çopur   | 13.05.2022
ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna'da acil ateşkes' çağrısı

Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby tarafından yapılan yazılı açıklamada, Austin'in Rus mevkidaşı Şoygu ile 18 Şubat'tan sonra ilk kez telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Lloyd Austin, 18 Şubat'tan bu yana Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ilk kez 13 Mayıs'ta görüşmüştür. Bakan Austin, (Rusya'ya) Ukrayna'da acil ateşkes çağrısında bulunmuş ve iletişim kanallarının açık tutulmasının önemine dikkati çekmiştir." ifadelerine yer verildi.


ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'ta başlamış, o tarihten bu yana devam eden savaşta ABD ile Avrupa ülkeleri Moskova'ya yönelik çok sayıda yaptırım kararı almıştı.


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