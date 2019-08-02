Euro
6.17
Dolar
5.55
BIST 100
99,679.44
Altın
1,440.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'den Rusya'ya 'Skripal' yaptırımları

ABD, İngiltere'de geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Betül Yürük   | 02.08.2019
ABD'den Rusya'ya 'Skripal' yaptırımları

New York

ABD, İngiltere'de geçen yıl çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesinden sorumlu tutulan Rusya'ya yeni yaptırımlar getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, Skripal olayıyla ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.

Yeni yaptırımlar kapsamında, uluslararası finans kuruluşları Rusya'ya kredi, finansal ya da teknik desteklerini uzatamayacak.

ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.

Skripal olayı

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıkınca ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart 2018'de, Salisbury'de, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

İngiltere, Skripal'in "Rusya'nın onayıyla zehirlendiğini" iddia ediyor. Tedavilerinin ardından taburcu edilen baba ile kızının nerede tutulduğu bilinmiyor.

Rusya ise bu iddiaları kabul etmiyor.

İngiliz polisi, Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesinden sorumlu tutulan ve Rus ajanları olduğu iddia edilen kişilerin Ruslan Borişov ve Aleksandr Petrov olduğunu açıklamıştı.

Dönemin Başbakanı Theresa May ise polisin, tespit ettiği iki kişinin, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü

Benzer haberler

ABD'den Rusya'ya 'Skripal' yaptırımları

ABD'den Rusya'ya 'Skripal' yaptırımları

Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması

'ABD yeni küresel gerçeklere uyum sağlamalı'

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması resmen sona erdi

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması resmen sona erdi
Çin'den ABD'nin ilave vergilerine 'misilleme' uyarısı

Çin'den ABD'nin ilave vergilerine 'misilleme' uyarısı
ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor

ABD Afganistan'dan binlerce askerini geri çekmeye hazırlanıyor