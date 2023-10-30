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Dünya

ABD'den NATO'nun güçlendirilmesi adına Türkiye ile çalışmaya devam edileceği mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin "değerli" bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayarak, ittifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Burak Dağ  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
ABD'den NATO'nun güçlendirilmesi adına Türkiye ile çalışmaya devam edileceği mesajı

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın terör örgütü olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması yönündeki çağrılara ilişkin soruya, "Bu konudaki fikir ayrılıklarımıza rağmen Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyebilirim." yanıtını verdi.

İttifakın güçlendirilmesi adına Ankara ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Miller, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün TBMM'ye sevk edildiğini de hatırlattı.

Miller, "NATO'nun güçlendirilmesi için onlarla (Türkiye) çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullanarak, söz konusu güçlendirme çalışmalarının İsveç'in NATO'ya katılımının hızlıca gerçekleştirilmesini de kapsadığını vurguladı.

Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye yönetimiyle yaşadıkları ilk anlaşmazlık olmadığını vurgulayan Miller, ancak Türkiye'yi hala üretken ve yapıcı bir NATO müttefiki olarak gördüklerini söyledi.

Miller, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına ilişkin, "Hamas'ın gerçek bir terör örgütü olduğuna dair değerlendirmemizde çok net olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

Florida eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, geçen hafta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ın "terör örgütü olmadığını" ifade etmesinin ardından NATO'ya Türkiye'nin üyeliğini "ciddi olarak gözden geçirmesi" çağrısında bulunmuştu.

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