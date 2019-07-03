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Dünya

ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz." açıklamasında bulundu.

Safvan Allahverdi   | 03.07.2019
ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) satılan silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasına atıfta bulunarak, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirten sözcü, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca sözcü, "ABD menşeli savunma ekipmanları alanlardan, (silahların) son kullanım yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'daki barış ve istikrarın sadece siyasi yollarla çözülebileceği vurgusu yapan sözcü, şunları kaydetti:

"Tüm taraflara, Trablus'un içinde ve çevresinde ateşkesin sağlanması için Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi arabuluculuğuna tabi olması çağrısında bulunuyoruz. ABD, BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame ve Libya'daki BM Destek Misyonunun, gerginliğin daha fazla artmasına engel olmak ve tüm Libyalılar için güvenlik ve refah sağlayan bir yol haritası hazırlamak için yürüttüğü çabaları desteklemektedir."

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Giryan kentinde Halife Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmiş, Hafter güçlerince kullanılan ABD yapımı füzelerin görüntülerini paylaşmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce ABD'den söz konusu füzeleri satın aldığı biliniyor.

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