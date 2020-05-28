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Dünya

ABD'den Kuveyt'e 1,4 milyar dolarlık Patriot satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt'e Patriot sistemlerinin tamir ve idamesi ile füze önleme mühimmatı tedariki için 1 milyar 425 milyon dolarlık askeri satışa onay verilmesine karar verdi.

Kasım İleri   | 28.05.2020
ABD'den Kuveyt'e 1,4 milyar dolarlık Patriot satışı

Washington

ABD Savunma, Güvenlik, İşbirliği Ajansı, Kuveyt'e dış askeri satış kapsamında sağlanan ve değerleri 800 milyon, 425 milyon ve 200 milyon dolarlık üç satış paketine ilişkin açıklama yaptı. 

Satışa ilişkin açıklamada, 800 milyon dolarlık pakette 84 adet İleri Kabiliyet Patriot (PAC-3) Füze Önleme Mühimmatı ve kapsülleri, 2 Füze Önleme Test Mühimmatı, 35 modernize edilmiş Patriot Modifikasyon Kiti ve Füze Fırlatma Rampası ile ilgili elemanlarının bulunduğu belirtildi.

200 milyon dolarlık satış paketinde ise Patriot GEM-T tipi füze ve füze parçalarının tamir hizmeti, gerekli test ve destek ekipmanı, teknik veriler ve personel eğitim dokümanlarının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, 425 milyon dolarlık satış paketinin de PAC-3 Alan Gözlemleme Programı, her ülkeye münhasır Patriot Füze Destek Merkezi ve ilgili ekipmanlarının yanı sıra Kuveyt Füze Montaj ve Demontaj Tesisi için teknik destek, tamir, bakım, idame ve ekipman hizmetlerini içerdiği kaydedildi.

Satışla ilgili tebligat Kongreye iletilirken, satışın gerçekleşmesi için Kongrenin 30 iş günü içinde itiraz etmemesi gerekiyor.

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