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Dünya

ABD'den İranlı yetkililere yeni yaptırım

ABD yönetimi, İran'daki protestolarda göstericilere yönelik devam eden şiddet nedeniyle aralarında bir başsavcı ile askeri ve paramiliter yetkililerin de bulunduğu 5 İranlı yetkiliyi yaptırım listesine ekledi.

Dilara Zengin Okay   | 21.12.2022
ABD'den İranlı yetkililere yeni yaptırım

Washington

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'da protestoculara karşı devam eden şiddetle bağlantılı rejim yetkililerine yaptırım uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, İran Başsavcısı Muhammed Muntazeri'nin protestolar sırasında tutuklananların çoğuna ağır cezalar vermesi için eylül ayında mahkemelere talimat verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından kontrol edilen paramiliter bir örgüt olan Besic gücünün iki üst düzey yetkilisine de yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun iki yetkilisinin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, İran kolluk kuvvetleri için ekipman üreten İranlı Imen Sanat Zaman Fara şirketine de yaptırım uygulanacağı belirtildi.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 17 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 469 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

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