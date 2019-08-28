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Dünya

ABD'den İranlı şirket ve kişilere yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, İranlı tedarik ağları Shariat Ağı ve Dehghan Ağı'na, yöneticilerine ve bazı çalışanlarına yaptırım kararı verdi.

Dildar Baykan   | 28.08.2019
ABD'den İranlı şirket ve kişilere yeni yaptırımlar

Washington

ABD yönetimi, İran merkezli iki askeri tedarik ağını ve bazı İranlıları, İran'ın füze programlarına yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), İranlı tedarik ağları Shariat Ağı ve Dehghan Ağı, yöneticileri ve bazı çalışanları hakkında yaptırım kararı verdiği belirtildi.

Hamed Dehghan'ın yönettiği Dehghan Ağı'nın, ABD ve uluslararası yaptırımlardan kaçmak için Hong Kong merkezli başka bir firmayı paravan şirket olarak kullandığı belirtilen açıklamada, bu sayede ABD'nin teknoloji ve elektronik pazarını hedef alan on milyonlarca dolar değerindeki İran silahlanmasına yardımda bulunduğu tespit edildi.

Öte yandan açıklamada, Hamed ve Hadi Dehghan isimli şahısların, 13 Ekim 2017'de ABD'nin yaptırım listesine aldığı bir şirket için değeri 1 milyon doları bulan malzeme tedariği yaptığı da ortaya kondu.

Seyed Hüseyin Shariat tarafından yönetilen Shariat Ağı'nın da İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri tarafından yönetilen ya da kontrol edilen tamamlayıcı parça işletmeleri adına birçok alüminyum alaşım tedarik ettiği bildirildi.

Shaghayegh Akhaei ve Mahdi Ebrahimzadeh isimli kişilerin de söz konusu teminat süreçlerinde rolleri olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişilerin ve şirketlerin ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve ABD'li kişi ve şirketlerin bu taraflarla iş yapması yasaklanıyor.


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