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Dünya

ABD'den İranlı göstericilere destek mesajı

ABD yönetimi, İran'da benzin zammını protesto etmek için gösteri düzenleyen protestocuları desteklediklerini duyurdu.

Safvan Allahverdi   | 18.11.2019
ABD'den İranlı göstericilere destek mesajı

Washington

Beyaz Saray'dan İran'daki gösterilere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, eylemcilere karşı kullanılan şiddetli müdehale kınandı.

Açıklamada, "ABD, kendilerine önderlik etmesi gereken rejime karşı barışçıl protestolar düzenleyen İran halkının yanındadır. Göstericilere karşı kullanılan ölümcül müdehale ve ağır iletişim kısıtlamalarını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tahran yönetiminin de eleştirildiği açıklamada, "Tahran yönetimi, nükleer silah ve füze programlarının yanı sıra terörizmi destekleyerek, yönetim tabakasının kendi insanlarını terk edip, kendi zenginlikleri ve güçleri için çalıştıklarında ne olacağını onurlu İran halkına gösterdiler." değerlendirmesinde bulunuldu.

İran'da benzine yapılan yüzde 300 zam nedeniyle cuma günü başlayan gösteriler devam ederken, bu zamana kadar 1000 civarında eylemcinin tutuklandığı, ülke genelinde sabit ve mobil hatların tamamında internete erişimin engellendiği biliniyor.

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